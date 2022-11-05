Семь человек погибли при падении вертолета на юге Италии

Семь человек погибли в результате падения вертолета в субботу в районе города Фоджа на юге Италии. Как сообщает газета Il Messaggero, пятеро погибших - туристы из Словении, все члены одной семьи. Среди них - 13-летняя девочка, передает Report со ссылкой н

Семь человек погибли в результате падения вертолета в районе города Фоджа на юге Италии.

Как передает Report со ссылкой на газету Il Messaggero, пятеро погибших - туристы из Словении, все члены одной семьи. Среди них - 13-летняя девочка.

Погиб также пилот и еще один человек - местный медик. Вертолет вылетел с островов Тремити у берегов южной области Апулия. Туристы прибыли туда накануне и не смогли вернуться в тот же день из-за неблагоприятных погодных условий. Возвращение было отложено на день. Из-за волнения на море воздушный транспорт выбрал и медик, который завершил свою смену в островной больнице и возвращался домой.

Причины катастрофы выясняются. В районе Тремити была гроза.