О нас

Семь человек погибли при падении вертолета на юге Италии

Семь человек погибли при падении вертолета на юге Италии Семь человек погибли в результате падения вертолета в субботу в районе города Фоджа на юге Италии. Как сообщает газета Il Messaggero, пятеро погибших - туристы из Словении, все члены одной семьи. Среди них - 13-летняя девочка, передает Report со ссылкой н
Другие страны
5 ноября 2022 г. 21:00
Семь человек погибли при падении вертолета на юге Италии

Семь человек погибли в результате падения вертолета в районе города Фоджа на юге Италии.

Как передает Report со ссылкой на газету Il Messaggero, пятеро погибших - туристы из Словении, все члены одной семьи. Среди них - 13-летняя девочка.

Погиб также пилот и еще один человек - местный медик. Вертолет вылетел с островов Тремити у берегов южной области Апулия. Туристы прибыли туда накануне и не смогли вернуться в тот же день из-за неблагоприятных погодных условий. Возвращение было отложено на день. Из-за волнения на море воздушный транспорт выбрал и медик, который завершил свою смену в островной больнице и возвращался домой.

Причины катастрофы выясняются. В районе Тремити была гроза.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İtaliyada helikopter qəzaya uğrayıb, 7 nəfər ölüb

Экслюзивные новости

Ахмед Обалы: Независимость Южного Азербайджана также важна и неизбежна
Ахмед Обалы: Независимость Южного Азербайджана также важна и неизбежна
5 ноября 2022 г. 12:58
Ветеран: До сих пор храню одну из тех гильз на память
ФотоВетеран: До сих пор храню одну из тех гильз на память
5 ноября 2022 г. 11:37
В Баку завершилась подготовка к Дню Победы
ФотоВ Баку завершилась подготовка к Дню Победы
5 ноября 2022 г. 10:36
Украинский депутат: Турция и ООН должны продолжать переговоры с РФ для сохранения в силе зернового соглашения
Украинский депутат: Турция и ООН должны продолжать переговоры с РФ для сохранения в силе зернового соглашения
1 ноября 2022 г. 16:33
ВБ: С Азербайджаном обсуждаются приоритетные сферы по цифровизации
ФотоВБ: С Азербайджаном обсуждаются приоритетные сферы по цифровизации
1 ноября 2022 г. 11:39
Еще одно новшество в обязательном страховании автомобилей: что получат граждане и страховые компании?
Еще одно новшество в обязательном страховании автомобилей: что получат граждане и страховые компании?
1 ноября 2022 г. 10:47
Алексей Кулеба рассказал о последствиях новых атак на Киевскую область
Алексей Кулеба рассказал о последствиях новых атак на Киевскую область
28 октября 2022 г. 15:09
Заместитель госсекретаря: Финские компании ищут возможности для бизнеса в Азербайджане
Заместитель госсекретаря: Финские компании ищут возможности для бизнеса в Азербайджане
28 октября 2022 г. 13:21
Алексей Кулеба : Мы нацелены на победу, других мыслей у нас нет
Алексей Кулеба : Мы нацелены на победу, других мыслей у нас нет
28 октября 2022 г. 11:07
Агентство: Не предусмотрено квот на число сотрудников СМИ для внесения в медиа-реестр
Агентство: Не предусмотрено квот на число сотрудников СМИ для внесения в медиа-реестр
27 октября 2022 г. 12:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi