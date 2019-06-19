Сегодня делегации США и КНР начнут очередной раунд торговых переговоров

Представители США и Китая начнут очередной раунд переговоров по урегулированию конфликтов в торговой сфере сегодня, 19 июня.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник глава американской администрации Дональд Трамп в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Флорида. Трансляцию выступления вели американские новостные телекомпании.

"C завтрашнего дня (19 июня) наши команды начинают переговоры по (торговой) сделке. Посмотрим, что произойдет. Китай хочет заключить сделку, мы хотим заключить сделку, но сделка должна быть хорошей для всех (сторон)", - отметил глава государства.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в телефонной беседе с Дональдом Трампом выразил готовность провести встречу на полях предстоящего саммита G20 в Японии.