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Си Цзиньпин согласился встретиться с Трампом на саммите G20

Си Цзиньпин согласился встретиться с Трампом на саммите G20

Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонной беседе с президентом США Дональдом Трампом выразил готовность провести встречу на полях предстоящего саммита G20 в Японии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

"Я готов провести встречи с господином президентом во время саммита G20 в Осаке и обменяться мнениями по коренным вопросам китайско-американских отношений", - заявил Си Цзиньпин.

Разговор состоялся по инициативе американской стороны.

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