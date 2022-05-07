О нас
Аудио новости

Сегодня пройдет инаугурация президента Франции Эмманюэля Макрона

Сегодня пройдет инаугурация президента Франции Эмманюэля Макрона Сегодня в 11:00 по парижскому времени (13:00 по бакинскому) в Елисейском дворце состоится полуторачасовая церемония инаугурации президента Франции Эммануэля Макрона.
Другие страны
7 мая 2022 г. 02:21
Сегодня пройдет инаугурация президента Франции Эмманюэля Макрона

Сегодня в 11:00 по парижскому времени (13:00 по бакинскому) в Елисейском дворце состоится полуторачасовая церемония инаугурации президента Франции Эммануэля Макрона.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFMTV.

"Ни триумфального проезда по Елисейским полям, ни посещения мэрии. Как и его переизбранные предшественники - Франсуа Миттеран в 1988 году и Жак Ширак в 2002 году - Эммануэль Макрон выбрал умеренность", - заявляет телеканал со ссылкой на окружение президента.

По установившемуся протоколу, церемония начнется с зачитывания официальных результатов второго тура президентских выборов. Их объявит глава Конституционного совета Лоран Фабиус.

После этого Макрона признают Великим магистром ордена Почетного легиона. Ему преподнесут золотую цепь ордена.

Затем в присутствии своих предшественников Николя Саркози и Франсуа Олланда и еще ряда видных персон французской политики Макрон произнесет инаугурационную речь продолжительностью в четверть часа, посвященную предстоящему пятилетнему мандату.

На церемонию приглашены 450 гостей. Помимо членов семьи и близких президента, будут те, кто, по мнению Макрона, "ознаменовал собой прошедшее пятилетие и те, кто отметится в предстоящем". Телеканал со ссылкой на Елисейский дворец указывает, что среди гостей будут представители здравоохранения, молодежи, мэры городов, спортсмены, военные, политические сторонники президента, а также представители руководства предприятий и профсоюзов.

Под завершение церемонии президент направится в сад Елисейского дворца, чтобы по традиции воздать честь национальному флагу под звуки "Марсельезы".

Финалом инаугурации станет 21 артиллерийский залп с территории исторического Дома инвалидов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bu gün Makronun andiçmə mərasimi keçiriləcək 

Самое важное

В Суговушане стартовала регата Кубок президента
ФотоВ Суговушане стартовала регата "Кубок президента"
6 мая 2022 г. 11:04
BP и партнеры не будут экспортировать нефть по западному маршруту в мае
BP и партнеры не будут экспортировать нефть по западному маршруту в мае
5 мая 2022 г. 17:54
Состоялось открытие памятника народному поэту Фикрету Годже
ФотоСостоялось открытие памятника народному поэту Фикрету Годже
5 мая 2022 г. 11:22
Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате специального представителя в Зангиланском районе
Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате специального представителя в Зангиланском районе
4 мая 2022 г. 21:06
Президент Азербайджана: Мы разоблачим их перед миром, и они заплатят нам компенсацию
Президент Азербайджана: Мы разоблачим их перед миром, и они заплатят нам компенсацию
4 мая 2022 г. 16:27
Бакинский марафон-2022 пройдет 15 мая
Бакинский марафон-2022 пройдет 15 мая
4 мая 2022 г. 16:20
Фестиваль Харыбюльбюль планируется провести в Шуше 12-14 мая
Фестиваль "Харыбюльбюль" планируется провести в Шуше 12-14 мая
4 мая 2022 г. 12:13
Репортаж из построенной в поселке Кюрдаханы новой школы
ФотоРепортаж из построенной в поселке Кюрдаханы новой школы
3 мая 2022 г. 16:34
МО: На полигоне Сейфали утилизируют боеприпасы
МО: На полигоне Сейфали утилизируют боеприпасы
3 мая 2022 г. 15:21
Президент Ильхам Алиев поздравил израильского коллегу
Президент Ильхам Алиев поздравил израильского коллегу
3 мая 2022 г. 13:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi