​Совбез ООН приравнял захват Пальмиры к теракту и обеспокоен судьбой мирных жителей

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Совет Безопасности ООН осудил захват боевиками "Исламского государства" древнего сирийского города Пальмира, приравняв эти действия к теракту. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в принятом заявлении для печати члены Совбеза выразили озабоченность положением, в котором оказались тысячи жителей города, а также те люди, которые стали беженцами в результате наступления боевиков.

В СБ ООН также выразили обеспокоенность по поводу сохранности расположенных в Пальмире развалин древнего города, которые внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также ведущейся ИГ кампанией по уничтожению памятников культуры и истории, расхищением ценностей в Ираке и Сирии.