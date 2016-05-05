Четверо членов ИГ ликвидированы в окрестностях Мекки

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Саудовским силам безопасности удалось ликвидировать cегодня четырех человек, разыскиваемых за участие в деятельности террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

По сообщению властей провинции Мекка, "силы безопасности провели успешную операцию по обезвреживанию членов ИГ".

Как сообщается, операция длилась с раннего утра при участии полицейской авиации. Подозреваемые укрывались в двухэтажном здании придорожного кафе.