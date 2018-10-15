Саудовский король провел телефонный разговор с президентом Турции

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в воскресенье вечером. Как передает Report, в ходе разговора саудовский монарх поблагодарил турецкого лидера за поддержку идеи создания совместной группы по расследованию исчезновения журналиста Джамаля Кашикчи.

Уточняется, что монарх также подчеркнул устойчивость отношений Турции и Саудовской Аравии и взаимную заинтересованность двух стран в их развитии.

Саудовский журналист Джамаль Кашикчи, известный своими критическими взглядами на политику Эр-Рияда, отправился 2 октября в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов и с тех пор не выходит на связь.