 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Саудовский король провел телефонный разговор с президентом Турции

     Баку. 15 октября. REPORT.AZ/  Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в воскресенье вечером. Как передает Report, в ходе разговора саудовский монарх поблагодарил турецкого лидера за поддержку идеи создания совместной группы по расследованию исчезновения журналиста Джамаля Кашикчи. 

    Уточняется, что монарх также подчеркнул устойчивость отношений Турции и Саудовской Аравии и взаимную заинтересованность двух стран в их развитии.  

    Саудовский журналист Джамаль Кашикчи, известный своими критическими взглядами на политику Эр-Рияда, отправился 2 октября в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов и с тех пор не выходит на связь.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi