Саудовская Аравия после атак на нефтяные объекты вступила в коалицию по безопасности на море

Саудовская Аравия вступила в международную коалицию по безопасности на море, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Район действия "Международной структуры по безопасности на море" охватывает Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы, а также Оманский и Персидский заливы. Во главе коалиции стоят США.

"Цель этого международного альянса – защищать торговые суда путем обеспечения безопасности плавания, гарантировать морское судоходство и (функционирование – ред.) международной торговли, а также защищать интересы стран-членов альянса для усиления безопасности и сохранности торговых судов, проходящих через проливы", - сообщило агентство SPA.

При этом для Саудовской Аравии в данном случае целью стала "поддержка и сдерживание угроз в адрес морского судоходства и общемировой торговли". Кроме того, саудовская сторона стремится обеспечить "глобальную энергетическую безопасность" и "непрерывный приток энергоносителей в мировую экономику".

Напомним, что в ночь на 14 сентября на двух нефтяных объектах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников произошли пожары. Страна, являющаяся крупнейшим экспортером и одним из трех крупнейших производителей нефти, заявила, что после атаки сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов.