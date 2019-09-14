AP: Пожары на предприятиях Saudi Aramco произошли из-за атаки дронов

Пожары, возникшие в субботу на двух предприятиях национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco, стали следствием атаки, совершенной с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на заявление саудовских властей.

В сообщении не указывается, кто именно мог стоять за атакой. При этом, как указывает AP, нефтяные объекты, принадлежащие Саудовской Аравии, ранее становились целями дронов, принадлежащих сторонникам йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы). Ответственность за нападение пока никто на себя не взял.

Отметим, что ранее на саудовском месторождении Абкайк возник пожар. По данным AP, возгорание произошло на крупном предприятии, расположенном в городе Даммам на востоке Саудовской Аравии. В настоящее время огонь на обоих предприятиях взят под контроль.