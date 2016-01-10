Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия пригрозила новыми мерами против Ирана.

Как передает Report со ссылкой на Al Arabiya, об этом заявил глава саудовского МИД Адель Джубейр в ходе чрезвычайной встречи министров иностранных дел Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива.

«Мы рассматриваем возможность дополнительных мер, если он [Иран] продолжит свою текущую политику», — сказал Джубейр.

Конфликт между двумя странами произошёл из-за казни в Саудовской Аравии в начале января шиитского проповедника Нимра аль-Нимра. После неё в иранской столице произошли протесты и штурм посольства Саудовской Аравии. Вследствие этого Эр-Рияд разорвал дипломатические отношения с Тегераном.

4 января глава саудовского МИД заявил, что Эр-Рияд прекращает авиасообщение с Ираном, а также двусторонние коммерческие отношения и запрещает своим подданным ездить в шиитскую республику.

Иран, в свою очередь, спустя три дня запретил импорт всех товаров из Саудовской Аравии.