​Самолеты турецких ВВС нанесли удар по северу Ирака

Баку. 13 Май. REPORT.AZ/ Самолеты ВВС Турции в пятницу нанесли удар по провинции Духок на севере Ирака.

Как передает Report, об этом сообщили в медиацентре иракского Патриотического союза Курдистана (ПСК).

"Возобновились бомбардировки районов провинции Курдистан турецкими военными самолетами. Турецкие военные самолеты бомбили деревню Срселли района Нахил в провинции Духок", — сообщает медиацентр.

"Размеры потерь в связи с продолжающейся бомбардировкой пока неизвестны", — добавили в ПСК.