Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Самолет США нарушил воздушное пространство Швеции.

Как передает Report, об этом заявило командование вооруженных сил королевства.

По словам представителей минобороны страны, принадлежащее США воздушное судно вошло в воздушное пространство страны к югу от города Треллеборг. Никакого разрешение у самолета не было.

Также неизвестно, было ли гражданским или военным.

Напомним, что Швеция является нейтральной страной и не входит в блок НАТО, что не мешает боевой технике альянса регулярно нарушать ее границы.