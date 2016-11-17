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    Самолет США нарушил воздушное пространство Швеции

    У воздушного судна не было разрешения

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Самолет США нарушил воздушное пространство Швеции.

    Как передает Report, об этом заявило командование вооруженных сил королевства.

    По словам представителей минобороны страны, принадлежащее США воздушное судно вошло в воздушное пространство страны к югу от города Треллеборг. Никакого разрешение у самолета не было.

    Также неизвестно, было ли гражданским или военным.

    Напомним, что Швеция является нейтральной страной и не входит в блок НАТО, что не мешает боевой технике альянса регулярно нарушать ее границы.

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