Бархам Салех: Трамп не просил разрешения у Ирака на военное присутствие

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп не просил разрешения у Ирака на военное присутствие в стране для наблюдения за Ираном.

Как сообщает Report со ссылкой Al-Arabia, об этом заявил президент Ирака Бархам Салех.

Президент Ирака добавил, что правительство будет ждать разъяснений от США о количестве американских сил и их миссии.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил , что сохраняет военное присутствие в Ираке для того, чтобы иметь возможность "следить за Ираном".