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    Бархам Салех: Трамп не просил разрешения у Ирака на военное присутствие

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп не просил разрешения у Ирака на военное присутствие в стране для наблюдения за Ираном. 

    Как сообщает Report со ссылкой Al-Arabia, об этом заявил  президент Ирака Бархам Салех. 

    Президент Ирака добавил, что правительство  будет ждать разъяснений от США о количестве американских сил и их миссии.
    Ранее президент США Дональд Трамп заявил , что сохраняет военное присутствие в Ираке для того, чтобы иметь возможность "следить за Ираном".

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