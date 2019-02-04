Бархам Салех: Трамп не просил разрешения у Ирака на военное присутствие

https://report.az/storage/news/76bf8d6bef1c04bced91864d4e8042a7/92d4df61-543f-46ce-8b7f-192a788d8153_292.jpg
Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп не просил разрешения у Ирака на военное присутствие в стране для наблюдения за Ираном.
Как сообщает Report со ссылкой Al-Arabia, об этом заявил президент Ирака Бархам Салех.
Президент Ирака добавил, что правительство будет ждать разъяснений от США о количестве американских сил и их миссии.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил , что сохраняет военное присутствие в Ираке для того, чтобы иметь возможность "следить за Ираном".
News DepartmentАвтор новости