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    Трамп заявил, что намерен сохранять военное присутствие в Ираке

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты намерены сохранять военное присутствие в Ираке, чтобы следить за Ираном. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS, текст которого был опубликован в воскресенье.

    "Мы потратили целое состояние на то, чтобы построить эту замечательную базу [в Ираке]. Мы можем ее сохранить. Одна из причин, по которой я хочу сохранить ее, заключается в том, что я хочу немного наблюдать за Ираном, потому что Иран - вот настоящая проблема", - сказал он.

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