Трамп заявил, что намерен сохранять военное присутствие в Ираке

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты намерены сохранять военное присутствие в Ираке, чтобы следить за Ираном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS, текст которого был опубликован в воскресенье.

"Мы потратили целое состояние на то, чтобы построить эту замечательную базу [в Ираке]. Мы можем ее сохранить. Одна из причин, по которой я хочу сохранить ее, заключается в том, что я хочу немного наблюдать за Ираном, потому что Иран - вот настоящая проблема", - сказал он.