Саакашвили: Моя прабабушка спасла Сталина от жандармов

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Прабабушка экс-президента Грузии Михаил Саакашвили, ныне возглавляющий украинскую оппозиционную партию "Рух новых сил", спасла в свое время Иосифа Сталина от царских жандармов.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом написал сам М.Саакашвили на своей странице в Facebook, комментируя фильм британского режиссера Армандо Ианнуччи "Смерть Сталина"

"Моя прабабушка Тамара рассказывала мне, как спасала Сталина от царских жандармов, выводила его за руку из дома ее отца - богатого промышленника, а Сталин за добро ее семьи отплатил конфискацией имущества и уничтожением ее отца и брата", - утверждает М.Саакашвили.