 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Россия планирует разместить в Арктике истребители МиГ-31

    МиГ-31 в случае военного конфликта будут прикрывать российские суда

    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ На аэродромах в Арктике будут дислоцироваться российские самолеты-истребители МиГ-31 для защиты портов и транспортных путей, заявил заместитель командующего войсками воздушно-космической обороны по противовоздушной обороне генерал-майор Кирилл Макаров, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

    "В Арктике мы размещаем как средства разведки для обнаружения летательных аппаратов противника, так и истребительной авиации, в частности, МиГ-31, которые мы планируем разместить на арктических аэродромах", - сказал Макаров в эфире "Русской службы новостей".

    По словам Макарова, самолеты МиГ-31 в случае военного конфликта будут прикрывать российские суда, которые будут ходить по Северному морскому пути.

    Генерал также сказал, что в ближайшее время планируется развернуть в Арктике сеть радиолокационных станций, которые могут работать практически без персонала.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi