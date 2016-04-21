СМИ: ​Россия перебрасывает артиллерию на север Сирии

Баку. 21 Апреля. REPORT.AZ/ Россия перебрасывает артиллерию на север Сирии, где уже сосредоточены войска Асада, что вызывает обеспокоенность США по поводу возможного возобновления широкомасштабных боевых действий.

Как передает Report, об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на американские правительственные источники.

Также источники издания сообщают, что часть иранских войск вернулась на подконтрольные сирийскому правительству территории. Разведка США две недели назад зафиксировала развертывание российской артиллерии в районе города Алеппо, который контролируется сирийской оппозицией, и в провинции Латакия.

Однако, как пишет издание, Россия активно использует артиллерию и в боях против террористических организаций ИГИЛ и "Джабхат ан-Нусра". Также в последнее время РФ активизировала использование авиации для поддержки войск Асада. Российская авиация сейчас осуществляет около десятка авиаударов в день, хотя до начала вступления в силу договоренности о перемирии наносила в день до сотни ударов.

15 апреля сирийская правительственная армия при поддержке "Хезболлы" и российской авиации начала наступление на город Алеппо, который расположен в 355 км от Дамаска. В начале апреля войска сирийского президента Башара Асада были вынуждены сдать стратегическую высоту к югу от города Алеппо под натиском повстанцев и боевиков группировки "Фронта Ан-Нусра".