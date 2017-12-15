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    Россия и Египет договорились о возобновлении авиасообщения

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Россия и Египет подписали документы для возобновления авиасообщения между странами. 

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, уточняется, что речь идет о возобновлении регулярных рейсов между Москвой и Каиром.

    Министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи отметил, что авиасообщение будет открыто 1 февраля.

    "Мы заявляем, что авиасообщение между Москвой и Каиром с 1 февраля уже открыто", - сказал Фатхи.

    Египетский министр добавил, что в апреле следующего года стороны обсудят восстановление авиасообщения по чартерным направлениям.

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