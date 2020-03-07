​Роналдиньо арестовали в Парагвае из-за фальшивого паспорта

Футболист Роналду де Ассис Морейра, известный как Роналдиньо, а также его брат Роберто де Ассис Морейра задержаны в Парагвае после въезда в страну по фальшивому паспорту.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило издание Ultima Hora.

"(Роналдиньо и его брат) доставлены в Особую группу Национальной полиции, где останутся до заседания суда", - говорится в тексте статьи.

Прокуратура Парагвая ранее арестовала предполагаемого агента бывшего футболиста, гражданина Бразилии Вильмондеса Соусу Лиру, который, как и братья Морейра, прилетел в страну по поддельным документам, и обвинила его в их изготовлении и преступном сговоре.