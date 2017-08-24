Роберто Карлос приговорен к тюремному заключению за неуплату алиментов

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Легендарный защитник "Реала" и сборной Бразилии Роберто Карлос может оказаться в тюрьме за неуплату алиментов, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Департамент юстиции Рио-де-Жанейро постановил заключить футболиста на три месяца в тюрьму за невыплату алиментов на двух детей.

44-летний Роберто Карлос задолжал своей бывшей подруге Барбаре Турлер 61 тыс. риалов (20 тыс. долларов).

Бразильские СМИ пишут, что Роберто Карлос объяснил задержку выплаты алиментов финансовыми затруднениями.

Испанское издание напоминает, что у Роберто Карлоса 9 детей. Недавно его жена Мариана Лукон родила девочку, которую назвали Марианой.