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Республиканцам не позволили прекратить заседание по импичменту Трампу

Республиканцам не позволили прекратить заседание по импичменту Трампу

Республиканцы в палате представителей потребовали прекратить заседание по импичменту президенту Дональду Трампу, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости. 

Республиканец от Аризоны Энди Биггз внес на голосование вопрос о прекращении заседания, но демократы большинством голосов отклонили это предложение. 
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