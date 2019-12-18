Республиканцам не позволили прекратить заседание по импичменту Трампу

Республиканцы в палате представителей потребовали прекратить заседание по импичменту президенту Дональду Трампу, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.Республиканец от Аризоны Энди Биггз внес на голосование вопрос о прекращении заседания, но демократы большинством голосов отклонили это предложение.
Республиканцам не позволили прекратить заседание по импичменту ТрампуРеспубликанцам не позволили прекратить заседание по импичменту Трампу
https://report.az/storage/news/f29fc8ba7d95c7dbc8bda5baf0408876/23cf31dc-d618-45e6-8276-c8a621c38345_292.jpg
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Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости