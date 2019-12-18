Республиканцам не позволили прекратить заседание по импичменту Трампу

Республиканцы в палате представителей потребовали прекратить заседание по импичменту президенту Дональду Трампу, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Республиканец от Аризонывнес на голосование вопрос о прекращении заседания, но демократы большинством голосов отклонили это предложение.