В Вашингтоне проходит заседание по вынесению импичмента Трампу

Палата представителей конгресса США начала заседание, на котором планируется вынести импичмент президенту Дональду Трампу, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Д. Трампа обвиняют в превышении полномочий и воспрепятствовании работе Конгресса. Для импичмента в палате представителей требуется простое большинство голосов. Как ожидается, за импичмент проголосует весь состав демократического большинства за исключением 2-3 депутатов.

Ожидается, что первый час заседания уйдет на процедурные вопросы. На дебаты отведено шесть часов, в ходе которых демократы и республиканцы получат равное время. Само голосование пройдет, вероятнее всего, вечером по местному времени.

После вынесения импичмента Трампу в палате представителей дело перейдет в сенат. Если две трети сенаторов проголосуют за импичмент, Трамп будет отстранен от власти.