США выведут часть своего воинского контингента из Чада

Министерство обороны США подтвердило планы вывода части американского воинского контингента из Чада.

Министерство обороны США подтвердило планы вывода части американского воинского контингента из Чада.

Как передает Report, по словам пресс-секретаря Министерства обороны США Патрика Райдера, речь идет о временной мере.

"Насколько я понимаю, по мере продолжения переговоров с властями Чада Африканское командование Вооруженных сил США планирует перемещение некоторых войск США из Чада, отбытие части которых уже было запланировано", - заявил Райдер на брифинге. "Этот временный шаг является элементом пересмотра нашего военного сотрудничества, который возобновится после президентских выборов в Чаде 6 мая", - пояснил пресс-секретарь Пентагона.