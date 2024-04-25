О нас

США выведут часть своего воинского контингента из Чада

США выведут часть своего воинского контингента из Чада Министерство обороны США подтвердило планы вывода части американского воинского контингента из Чада.
Другие страны
25 апреля 2024 г. 23:13
США выведут часть своего воинского контингента из Чада

Министерство обороны США подтвердило планы вывода части американского воинского контингента из Чада.

Как передает Report, по словам пресс-секретаря Министерства обороны США Патрика Райдера, речь идет о временной мере.

"Насколько я понимаю, по мере продолжения переговоров с властями Чада Африканское командование Вооруженных сил США планирует перемещение некоторых войск США из Чада, отбытие части которых уже было запланировано", - заявил Райдер на брифинге. "Этот временный шаг является элементом пересмотра нашего военного сотрудничества, который возобновится после президентских выборов в Чаде 6 мая", - пояснил пресс-секретарь Пентагона.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Германию
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Германию
25 апреля 2024 г. 21:57
Президенты Азербайджана и Кыргызстана посетили город Агдам
ФотоПрезиденты Азербайджана и Кыргызстана посетили город Агдам
25 апреля 2024 г. 16:45
Ильхам Алиев: Памятник Чингизу Айтматову в Баку будет еще одним символом нашей дружбы, нашего братства и нашего единства
Ильхам Алиев: Памятник Чингизу Айтматову в Баку будет еще одним символом нашей дружбы, нашего братства и нашего единства
24 апреля 2024 г. 21:08
От имени Ильхама Алиева был дан государственный прием в честь Садыра Жапарова
От имени Ильхама Алиева был дан государственный прием в честь Садыра Жапарова
24 апреля 2024 г. 20:54
Президент Кыргызстана почтил память шехидов в Баку
Президент Кыргызстана почтил память шехидов в Баку
24 апреля 2024 г. 18:48
Садыр Жапаров посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения
Садыр Жапаров посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения
24 апреля 2024 г. 18:31
Президент: Некоторые страны начали холодную войну против Азербайджана
Президент: Некоторые страны начали холодную войну против Азербайджана
23 апреля 2024 г. 19:35
Президент Ильхам Алиев рассказал о причинах успехов Азербайджана
Президент Ильхам Алиев рассказал о причинах успехов Азербайджана
23 апреля 2024 г. 19:11
Ильхам Алиев: Нам удалось установить хорошие, а в некоторых случаях и отличные отношения с нашими соседями
Ильхам Алиев: Нам удалось установить хорошие, а в некоторых случаях и отличные отношения с нашими соседями
23 апреля 2024 г. 18:48
Президент: Мы видим, что закрытие сухопутных границ укрепляет безопасность в Азербайджане
Президент: Мы видим, что закрытие сухопутных границ укрепляет безопасность в Азербайджане
23 апреля 2024 г. 18:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi