США выведут часть своего воинского контингента из Чада

Министерство обороны США подтвердило планы вывода части американского воинского контингента из Чада.
Как передает Report, по словам пресс-секретаря Министерства обороны США Патрика Райдера, речь идет о временной мере.
"Насколько я понимаю, по мере продолжения переговоров с властями Чада Африканское командование Вооруженных сил США планирует перемещение некоторых войск США из Чада, отбытие части которых уже было запланировано", - заявил Райдер на брифинге. "Этот временный шаг является элементом пересмотра нашего военного сотрудничества, который возобновится после президентских выборов в Чаде 6 мая", - пояснил пресс-секретарь Пентагона.