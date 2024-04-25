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СМИ: Встреча по ситуации в Газе пройдет в Эр-Рияде без Израиля и ХАМАС

СМИ: Встреча по ситуации в Газе пройдет в Эр-Рияде без Израиля и ХАМАС СМИ: Встреча по ситуации в Газе пройдет в Эр-Рияде без Израиля и ХАМАС
Другие страны
25 апреля 2024 г. 20:41
СМИ: Встреча по ситуации в Газе пройдет в Эр-Рияде без Израиля и ХАМАС

Переговоры по ситуации в секторе Газа состоятся в Эр-Рияде 29 апреля с участием чиновников высокого ранга из Великобритании, США и арабских стран, Израиль и ХАМАС на них представлены не будут.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

На встрече ожидаются участие госсекретаря США Энтони Блинкена, главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона и чиновников из Евросоюза, Египта, Иордании, Катара и Палестины.

Представители Израиля и радикальной палестинской группировки ХАМАС участвовать в консультациях не будут, сообщили источники.

Собеседники агентства охарактеризовали предстоящее мероприятие как "кризисную встречу" и "предварительные переговоры".

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Версия на азербайджанском языке KİV: Qəzzadakı vəziyyətlə bağlı görüş İsrail və HƏMAS nümayəndəsi olmadan Ər-Riyadda keçiriləcək
Версия на английском языке Saudi Arabia to host Gaza talks next week with top US, UK and Arab officials

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