Рейтинг Обамы побил трехлетний рекорд

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Рейтинг президента Барака Обамы достиг самого высокого с мая 2013 года уровня. Как сообщает Report со ссылкой на Politico, об этом свидетельствуют результаты последнего опроса компании Gallup.

В общей сложности 50% опрошенных заявили, что они одобряют деятельность президента в его последний год у власти. Между тем, его деятельность в предпоследнем году одобряли лишь 46% респондентов. Нынешний рейтинг Обамы также превышает его средний рейтинг с 2009 года, составляющий 47%.



Президента США поддерживают 87% демократов, что на шесть процентных пунктов больше, чем в начале 2016 года. Среди республиканцев с одобрением отозвались об Обаме 11% опрошенных.