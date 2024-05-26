Развертывание международного контингента в Гаити отложили на три недели

Президентский совет переходного периода и полиция Гаити готовятся к прибытию контингента, развертывание которого откладывается на три недели. Изначально оно было запланировано на 26 мая.

Президентский совет переходного периода и полиция Гаити готовятся к прибытию контингента, развертывание которого откладывается на три недели. Изначально оно было запланировано на 26 мая.

Как передает Report , об этом сообщил портал HaitiLibre.

По словам Уильяма Руто - президента Кении, которая готовится отправить своих полицейских в Гаити в составе международной миссии, основной контингент прибудет в республику через три недели, чтобы поддержать гаитянскую полицию в борьбе с бандами. Руто сообщил также, что команда высокого уровня, которая занимается планированием развертывания контингента, уже находится в Гаити и встретилась с местными коллегами для обсуждения деталей операции.

Портал передает, что отсрочка обусловлена задержкой доставки специального транспорта, оснащенного вооружением, радиостанций и других средств связи. Обязательства по оснащению контингента взяли на себя США. Американский президент Джо Байден ранее сообщил о решении оказать лишь логистическую помощь в переброске полицейских в Гаити.

Миссии понадобятся вертолеты для эвакуации раненых из республики, в которой большинство больниц закрыты или не обладают достаточными возможностями для оказания помощи. В Гаити не готовы также помещения для размещения иностранных полицейских, их строительство завершено максимум на 70%, сообщают местные СМИ.

Напомним, что Совет Безопасности ООН в начале октября прошлого года принял резолюцию о создании вооруженной миссии по содействию безопасности в Гаити.

Ситуация в сфере безопасности и гуманитарная обстановка ухудшились в Гаити после убийства в ночь на 7 июля 2021 года президента страны Жовенеля Моиза, а также произошедшего в августе того же года землетрясения, в результате которого погибли более 2,2 тыс. человек. По сообщениям местных СМИ, вооруженные банды контролируют более 80% столицы Порт-о-Пренса и укрепляют свои позиции в других регионах страны. На фоне убийств, похищений, поджогов и сексуального насилия более 200 тыс. человек покинули свои дома.