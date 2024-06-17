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СМИ: Франция за два года подготовит 26 украинских пилотов для управления F-16

СМИ: Франция за два года подготовит 26 украинских пилотов для управления F-16 Франция намерена за два года подготовить 26 украинских пилотов для управления истребителями F-16, часть из них может завершить обучение уже в сентябре.
Другие страны
17 июня 2024 г. 14:00
СМИ: Франция за два года подготовит 26 украинских пилотов для управления F-16

Франция намерена за два года подготовить 26 украинских пилотов для управления истребителями F-16, часть из них может завершить обучение уже в сентябре.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Le Monde.

Издание отмечает, что в среднем во Франции выпускается около 30 пилотов в год после четырех или пяти лет обучения. На данный момент подготовку проходят 10 украинских летчиков в возрасте от 21 до 23 лет.

Они прибыли в страну после того, как несколько месяцев провели в Великобритании, где, в том числе, учили английский язык. Ожидается, что обучаться пилоты будут на самолетах Alpha Jet и на тренажерах, после чего отправятся на базу в Румынии, где пройдут подготовку уже на самих F-16.

Как отмечает газета, французские военные решили сократить сроки обучения пилотов, уменьшив объем программы: подготовка теперь должна продолжаться шесть месяцев, а не полтора года.

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