В ЮАР партия экс-президента подала иск в суд, требуя отмены результатов всеобщих выборов

Партия экс-президента ЮАР Джейкоба Зумы "Умконто ве сизве" подала иск в Электоральный суд (ЭС) республики с требованием отменить результаты состоявшихся в стране 29 мая всеобщих выборов и провести новое голосование.

Партия экс-президента ЮАР Джейкоба Зумы "Умконто ве сизве" подала иск в Электоральный суд (ЭС) республики с требованием отменить результаты состоявшихся в стране 29 мая всеобщих выборов и провести новое голосование.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Зума на встрече с прессой.

"Мы подали в ЭС иск", - заявил Зума.

Он вновь утверждал, что выборы сопровождались фальсификациями, а поддержка избирателями его партии составляла не 14,5%, как об этом объявил избирком, а 66%.

Дата слушаний по иску в ЭС еще не объявлена. На минувшей неделе Конституционный суд ЮАР отклонил аналогичный иск партии, решив, что его рассмотрение без постановления ЭС нарушает юридическую процедуру.