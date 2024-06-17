О нас

В ЮАР партия экс-президента подала иск в суд, требуя отмены результатов всеобщих выборов

В ЮАР партия экс-президента подала иск в суд, требуя отмены результатов всеобщих выборов Партия экс-президента ЮАР Джейкоба Зумы "Умконто ве сизве" подала иск в Электоральный суд (ЭС) республики с требованием отменить результаты состоявшихся в стране 29 мая всеобщих выборов и провести новое голосование.
Другие страны
17 июня 2024 г. 13:26
В ЮАР партия экс-президента подала иск в суд, требуя отмены результатов всеобщих выборов

Партия экс-президента ЮАР Джейкоба Зумы "Умконто ве сизве" подала иск в Электоральный суд (ЭС) республики с требованием отменить результаты состоявшихся в стране 29 мая всеобщих выборов и провести новое голосование.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Зума на встрече с прессой.

"Мы подали в ЭС иск", - заявил Зума.

Он вновь утверждал, что выборы сопровождались фальсификациями, а поддержка избирателями его партии составляла не 14,5%, как об этом объявил избирком, а 66%.

Дата слушаний по иску в ЭС еще не объявлена. На минувшей неделе Конституционный суд ЮАР отклонил аналогичный иск партии, решив, что его рассмотрение без постановления ЭС нарушает юридическую процедуру.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Китай начал антидемпинговое расследование в отношении поставок свинины из ЕС
Китай начал антидемпинговое расследование в отношении поставок свинины из ЕС
17 июня 2024 г. 13:47
В Польше разыскивают осужденного по делу о шпионаже в пользу РФ
В Польше разыскивают осужденного по делу о шпионаже в пользу РФ
17 июня 2024 г. 13:10
Нетаньяху заявил о роспуске военного кабмина после отставки Ганца
Нетаньяху заявил о роспуске военного кабмина после отставки Ганца
17 июня 2024 г. 12:54
Ле Пен считает, что ЕС представляет опасность для входящих в него стран
Ле Пен считает, что ЕС представляет опасность для входящих в него стран
17 июня 2024 г. 12:51
ВМС Украины рассказали о количестве уничтоженных кораблей российского флота
ВМС Украины рассказали о количестве уничтоженных кораблей российского флота
17 июня 2024 г. 12:22
Boeing 737-800 благополучно приземлился c загоревшимся двигателем
Boeing 737-800 благополучно приземлился c загоревшимся двигателем
17 июня 2024 г. 11:59
Оппозиция Монголии потребовала у правящей политсилы ответить за смерть своего представителя
Оппозиция Монголии потребовала у правящей политсилы ответить за смерть своего представителя
17 июня 2024 г. 11:55
Число погибших в железнодорожной катастрофе в Индии увеличилось до 8
Число погибших в железнодорожной катастрофе в Индии увеличилось до 8
17 июня 2024 г. 11:43
СМИ: Операция США против хуситов привела к их усилению в Йемене и регионе
СМИ: Операция США против хуситов привела к их усилению в Йемене и регионе
17 июня 2024 г. 11:10
Израильский генерал: Боевые действия в Рафахе продолжатся до уничтожения ХАМАС
Израильский генерал: Боевые действия в Рафахе продолжатся до уничтожения ХАМАС
17 июня 2024 г. 10:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi