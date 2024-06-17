В Польше разыскивают осужденного по делу о шпионаже в пользу РФ

Польские правоохранительные органы ведут поиски одного из 14 осужденных в декабре 2023 за шпионаж в пользу России.

Польские правоохранительные органы ведут поиски одного из 14 осужденных в декабре 2023 за шпионаж в пользу России.

Как передает Report, об этом газете Rzeczpospolita сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Яцек Добжиньский.

"12 осужденных отбывают наказание в тюрьмах, 13-й должен быть доставлен в тюрьму в ближайшую неделю. Один человек из шпионской сети на самом деле находится на свободе, он разыскивается", - отметил Добжиньский.

Как утверждает издание, в розыске с января находится гражданин Украины Ярослав Б.

В декабре 2023 года Окружной суд польского города Люблин вынес решение по делу 14 граждан России, Беларуси и Украины, обвиняемых в шпионаже в пользу РФ. Согласно заявлениям следователей, группа действовала с января до марта 2023 года, занимаясь сбором информации об объектах критической инфраструктуры, включая военные объекты и морские порты, подготовкой диверсий и распространением дезинформации.