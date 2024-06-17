Ле Пен считает, что ЕС представляет опасность для входящих в него стран

Лидер французской парламентской фракции "Национального объединения" Марин Ле Пен считает, что Евросоюз представляет опасность для входящих в него стран.

Лидер французской парламентской фракции "Национального объединения" Марин Ле Пен считает, что Евросоюз представляет опасность для входящих в него стран.

Как передает Report, об этом она заявила в интервью газете El Periódico.

Она отметила, что то, что объединяет Испанию и Францию, гораздо важнее того, что их разделяет.

"Учитывая, что Евросоюз представляет опасность для всех наших наций, логично, чтобы мы сражались вместе. ЕС - это не Европа, это всего лишь особая форма континентального сотрудничества, которая на протяжении нескольких десятилетий показывала, что приносит мало пользы нашим экономикам и нашим странам", - сказала политик.

Ле Пен также заявила о необходимости реформировать ЕС, чтобы предоставить государствам-членам больше полномочий.