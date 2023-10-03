Совбез ООН одобрил отправку миссии по содействию безопасности в Гаити

Совет Безопасности ООН принял резолюцию о создании вооруженной миссии по содействию безопасности в Гаити.

Совет Безопасности ООН принял резолюцию о создании вооруженной миссии по содействию безопасности в Гаити.

Об этом Report сообщает со ссылкой на телеканал CNN.

Решение было принято на фоне призывов премьер-министра Гаити Ариэля Генри о военной помощи. Телеканал напомнил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и США решительно призывали международное сообщество поддержать ​​миссию.

За резолюцию, которая была выдвинута США и Эквадором, проголосовали 13 членов Совбеза ООН, воздержались Россия и Китай.

Миссия будет участвовать в борьбе с действующими в Гаити бандитскими группировками. Она будет международной, но при этом не будет являться миссией ООН. Ведущую роль в ее работе будет играть Кения, которая обязалась выделить 1 000 полицейских. Миссия создается в связи с ростом насилия со стороны преступных группировок.

Ситуация в сфере безопасности и гуманитарная обстановка ухудшились в Гаити после убийства в ночь на 7 июля 2021 года президента страны Жовенеля Моиза, а также произошедшего в августе того же года землетрясения, в результате которого погибли более 2,2 тыс. человек. По сообщениям местных СМИ, вооруженные банды контролируют более 80% Порт-о-Пренса и укрепляют свои позиции в других регионах страны. На фоне убийств, похищений, поджогов и сексуального насилия более 200 тыс. человек покинули свои дома.