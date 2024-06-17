Нетаньяху заявил о роспуске военного кабмина после отставки Ганца

Чрезвычайный военный кабинет министров Израиля распущен после отставки его члена Бени Ганца.
Как передает Report, об этом сообщил портал Ynet.
По информации издания, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании узкого кабинета по вопросам безопасности 16 июня заявил, что создание чрезвычайного правительства "было частью коалиционного соглашения с Ганцем по его просьбе".
"После ухода Ганца такого форума больше не будет", - добавил премьер.
Нетаньяху сделал это заявление в ответ на просьбу министра нацбезопасности Израиля Итамара Бен-Гвира включить его в чрезвычайный военный кабинет после отставки Ганца, отмечает газета.