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Нетаньяху заявил о роспуске военного кабмина после отставки Ганца

Нетаньяху заявил о роспуске военного кабмина после отставки Ганца Чрезвычайный военный кабинет министров Израиля распущен после отставки из правительства министра Бени Ганца.
Другие страны
17 июня 2024 г. 12:54
Нетаньяху заявил о роспуске военного кабмина после отставки Ганца

Чрезвычайный военный кабинет министров Израиля распущен после отставки его члена Бени Ганца.

Как передает Report, об этом сообщил портал Ynet.

По информации издания, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании узкого кабинета по вопросам безопасности 16 июня заявил, что создание чрезвычайного правительства "было частью коалиционного соглашения с Ганцем по его просьбе".

"После ухода Ганца такого форума больше не будет", - добавил премьер.

Нетаньяху сделал это заявление в ответ на просьбу министра нацбезопасности Израиля Итамара Бен-Гвира включить его в чрезвычайный военный кабинет после отставки Ганца, отмечает газета.

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