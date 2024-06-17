Нетаньяху заявил о роспуске военного кабмина после отставки Ганца

Чрезвычайный военный кабинет министров Израиля распущен после отставки из правительства министра Бени Ганца.

Чрезвычайный военный кабинет министров Израиля распущен после отставки его члена Бени Ганца.

Как передает Report, об этом сообщил портал Ynet.

По информации издания, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании узкого кабинета по вопросам безопасности 16 июня заявил, что создание чрезвычайного правительства "было частью коалиционного соглашения с Ганцем по его просьбе".

"После ухода Ганца такого форума больше не будет", - добавил премьер.

Нетаньяху сделал это заявление в ответ на просьбу министра нацбезопасности Израиля Итамара Бен-Гвира включить его в чрезвычайный военный кабинет после отставки Ганца, отмечает газета.