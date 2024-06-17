О нас

ВМС Украины рассказали о количестве уничтоженных кораблей российского флота

ВМС Украины рассказали о количестве уничтоженных кораблей российского флота Военно-морские силы Украины вывели из строя треть кораблей Черноморского флота России.
Другие страны
17 июня 2024 г. 12:22
ВМС Украины рассказали о количестве уничтоженных кораблей российского флота

Военно-морские силы Украины вывели из строя треть кораблей Черноморского флота России.

Как передает Report, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на спикера ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

"Официально 28. Еще более 10 единиц у них были в ремонте. Но многие из кораблей, которые сейчас у них в строю, тоже получали повреждения. Например, оба фрегата "Адмирал Эссен", и "Адмирал Макаров"", - сказал он. .

По его словам, значительная часть ударов по судам наносилась дронами и ракетами.

"И некоторые из них уже были восстановлены. Некоторые стоят на ремонтах до сих пор, некоторые еще будут долго стоять из-за серьезных повреждений", - добавил Плетенчук.

Спикер ВМС в частности подчеркнул, что из строя выведена треть российского флота в Черном море.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Boeing 737-800 благополучно приземлился c загоревшимся двигателем
Boeing 737-800 благополучно приземлился c загоревшимся двигателем
17 июня 2024 г. 11:59
Оппозиция Монголии потребовала у правящей политсилы ответить за смерть своего представителя
Оппозиция Монголии потребовала у правящей политсилы ответить за смерть своего представителя
17 июня 2024 г. 11:55
Число погибших в железнодорожной катастрофе в Индии увеличилось до 8
Число погибших в железнодорожной катастрофе в Индии увеличилось до 8
17 июня 2024 г. 11:43
СМИ: Операция США против хуситов привела к их усилению в Йемене и регионе
СМИ: Операция США против хуситов привела к их усилению в Йемене и регионе
17 июня 2024 г. 11:10
Израильский генерал: Боевые действия в Рафахе продолжатся до уничтожения ХАМАС
Израильский генерал: Боевые действия в Рафахе продолжатся до уничтожения ХАМАС
17 июня 2024 г. 10:57
Премьер Госсовета КНР призвал не допустить новой холодной войны
Премьер Госсовета КНР призвал не допустить новой холодной войны
17 июня 2024 г. 10:39
СМИ: Лидеры стран ЕС поддержат продление полномочий фон дер Ляйен
СМИ: Лидеры стран ЕС поддержат продление полномочий фон дер Ляйен
17 июня 2024 г. 10:25
СМИ: Китай высокими темпами наращивает ядерный арсенал
СМИ: Китай высокими темпами наращивает ядерный арсенал
17 июня 2024 г. 10:17
Китайское и филиппинское суда столкнулись в Южно-Китайском море
Китайское и филиппинское суда столкнулись в Южно-Китайском море
17 июня 2024 г. 10:00
Более 1000 врачей в Южной Корее попадут под следствие по подозрению в коррупционных махинациях
Более 1000 врачей в Южной Корее попадут под следствие по подозрению в коррупционных махинациях
17 июня 2024 г. 09:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi