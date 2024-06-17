ВМС Украины рассказали о количестве уничтоженных кораблей российского флота

Военно-морские силы Украины вывели из строя треть кораблей Черноморского флота России.

Военно-морские силы Украины вывели из строя треть кораблей Черноморского флота России.

Как передает Report, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на спикера ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

"Официально 28. Еще более 10 единиц у них были в ремонте. Но многие из кораблей, которые сейчас у них в строю, тоже получали повреждения. Например, оба фрегата "Адмирал Эссен", и "Адмирал Макаров"", - сказал он. .

По его словам, значительная часть ударов по судам наносилась дронами и ракетами.

"И некоторые из них уже были восстановлены. Некоторые стоят на ремонтах до сих пор, некоторые еще будут долго стоять из-за серьезных повреждений", - добавил Плетенчук.

Спикер ВМС в частности подчеркнул, что из строя выведена треть российского флота в Черном море.