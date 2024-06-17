Boeing 737-800 благополучно приземлился c загоревшимся двигателем

Пассажирский самолет “Boeing 737-800” благополучно приземлился в аэропорту Новой Зеландии в понедельник после отключения одного из двигателей.
Как передает Report, об этом сообщает AP со ссылкой на пожарную службу страны.
"Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Virgin Australia, направлявшийся в Мельбурн приземлился в новозеландском городе Инверкаргилл после того, как в результате пожара отключился один из его двигателей", - отмечает агентство.
Пожарные машины встретили самолет в Инверкаргилле примерно через 50 минут после взлета из Квинстауна.
“Причина возгорания двигателя и количество пассажиров на борту самолета пока не известны", - сообщила AP представитель аэропорта Квинстауна Кэтрин Нинд.
Virgin Australia в своем заявлении отмечает, что инцидент мог быть вызван "возможным столкновением с птицей".