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Boeing 737-800 благополучно приземлился c загоревшимся двигателем

Boeing 737-800 благополучно приземлился c загоревшимся двигателем Пассажирский самолет “Boeing 737-800” благополучно приземлился в аэропорту Новой Зеландии в понедельник после отключения одного из двигателей.
Другие страны
17 июня 2024 г. 11:59
Boeing 737-800 благополучно приземлился c загоревшимся двигателем

Пассажирский самолет “Boeing 737-800” благополучно приземлился в аэропорту Новой Зеландии в понедельник после отключения одного из двигателей.

Как передает Report, об этом сообщает AP со ссылкой на пожарную службу страны.

"Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Virgin Australia, направлявшийся в Мельбурн приземлился в новозеландском городе Инверкаргилл после того, как в результате пожара отключился один из его двигателей", - отмечает агентство.

Пожарные машины встретили самолет в Инверкаргилле примерно через 50 минут после взлета из Квинстауна.

“Причина возгорания двигателя и количество пассажиров на борту самолета пока не известны", - сообщила AP представитель аэропорта Квинстауна Кэтрин Нинд.

Virgin Australia в своем заявлении отмечает, что инцидент мог быть вызван "возможным столкновением с птицей".

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