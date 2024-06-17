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Китай начал антидемпинговое расследование в отношении поставок свинины из ЕС

Китай начал антидемпинговое расследование в отношении поставок свинины из ЕС Власти Китая в понедельник начали антидемпинговое расследование в отношении импорта свинины из Евросоюза.
Другие страны
17 июня 2024 г. 13:47
Китай начал антидемпинговое расследование в отношении поставок свинины из ЕС

Власти Китая в понедельник начали антидемпинговое расследование в отношении импорта свинины из Евросоюза.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в сообщении министерства торговли КНР.

Китай является крупнейшим рынком для европейских производителей свинины, хотя в последние годы ее поставки в КНР сокращались из-за внутреннего перепроизводства и низких цен.

В прошлом году Китай импортировал свинину на 1,83 млрд долларов из ЕС, преимущественно из Испании, Дании и Нидерландов.

Решение Минторга КНР, вероятно, является ответом на расследования, проводимые европейскими регуляторами в отношении ряда китайских отраслей.

На прошлой неделе Еврокомиссия сообщила о намерении ввести дополнительные пошлины на ввоз в ЕС китайских электромобилей.

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Версия на английском языке China launches antidumping probe into EU pork imports

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