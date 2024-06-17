Пятеро погибли и 25 пострадали в железнодорожной катастрофе в Индии

Товарный и пассажирский поезда столкнулись в штате Западная Бенгалия на востоке Индии, по предварительным данным, погибли пять человек.

Товарный и пассажирский поезда столкнулись в штате Западная Бенгалия на востоке Индии, по предварительным данным, погибли пять человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на индийские СМИ.

«Пять человек погибли и более 25 получили ранения после столкновения пассажирского экспресса Kanchenjunga с товарным поездом в округе Дарджилинг в Западной Бенгалии. Два вагона экспресс-поезда в результате аварии сошли с рельсов», -отмечают издания

Главный министр штата Мамата Банерджи сообщила что авария произошла в районе Фансидева. На место происшествия в срочном порядке были отправлены врачи, машины скорой помощи и бригады экстренных служб.

Индия имеет одну из крупнейших в мире железнодорожных сетей и за прошедшие годы пережила несколько катастроф, самая страшная из которых произошла в 1981 году, когда поезд сошел с рельсов при переходе моста в штате Бихар, в результате чего погибло около 800 человек.

В июне прошлого года в результате столкновения трех поездов в штате Одиша погибли почти 300 человек.