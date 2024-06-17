О нас

Пятеро погибли и 25 пострадали в железнодорожной катастрофе в Индии

Пятеро погибли и 25 пострадали в железнодорожной катастрофе в Индии Товарный и пассажирский поезда столкнулись в штате Западная Бенгалия на востоке Индии, по предварительным данным, погибли пять человек.
Другие страны
17 июня 2024 г. 09:47
Пятеро погибли и 25 пострадали в железнодорожной катастрофе в Индии

Товарный и пассажирский поезда столкнулись в штате Западная Бенгалия на востоке Индии, по предварительным данным, погибли пять человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на индийские СМИ.

«Пять человек погибли и более 25 получили ранения после столкновения пассажирского экспресса Kanchenjunga с товарным поездом в округе Дарджилинг в Западной Бенгалии. Два вагона экспресс-поезда в результате аварии сошли с рельсов», -отмечают издания

Главный министр штата Мамата Банерджи сообщила что авария произошла в районе Фансидева. На место происшествия в срочном порядке были отправлены врачи, машины скорой помощи и бригады экстренных служб.

Индия имеет одну из крупнейших в мире железнодорожных сетей и за прошедшие годы пережила несколько катастроф, самая страшная из которых произошла в 1981 году, когда поезд сошел с рельсов при переходе моста в штате Бихар, в результате чего погибло около 800 человек.

В июне прошлого года в результате столкновения трех поездов в штате Одиша погибли почти 300 человек.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Tragic train collision in India claims 5 lives, injures 25

Другие новости из категории

Израильский генерал: Боевые действия в Рафахе продолжатся до уничтожения ХАМАС
Израильский генерал: Боевые действия в Рафахе продолжатся до уничтожения ХАМАС
17 июня 2024 г. 10:57
Премьер Госсовета КНР призвал не допустить новой холодной войны
Премьер Госсовета КНР призвал не допустить новой холодной войны
17 июня 2024 г. 10:39
СМИ: Лидеры стран ЕС поддержат продление полномочий фон дер Ляйен
СМИ: Лидеры стран ЕС поддержат продление полномочий фон дер Ляйен
17 июня 2024 г. 10:25
СМИ: Китай высокими темпами наращивает ядерный арсенал
СМИ: Китай высокими темпами наращивает ядерный арсенал
17 июня 2024 г. 10:17
Китайское и филиппинское суда столкнулись в Южно-Китайском море
Китайское и филиппинское суда столкнулись в Южно-Китайском море
17 июня 2024 г. 10:00
Более 1000 врачей в Южной Корее попадут под следствие по подозрению в коррупционных махинациях
Более 1000 врачей в Южной Корее попадут под следствие по подозрению в коррупционных махинациях
17 июня 2024 г. 09:51
Советник Байдена посетит Израиль для деэскалации конфликта с Хезболлой
Советник Байдена посетит Израиль для деэскалации конфликта с "Хезболлой"
17 июня 2024 г. 09:45
В Японии уровень поддержки правящей партии впервые упал ниже отметки 20%
В Японии уровень поддержки правящей партии впервые упал ниже отметки 20%
17 июня 2024 г. 09:29
Иран наращивает экспортный потенциал в производстве солнечных панелей
Иран наращивает экспортный потенциал в производстве солнечных панелей
17 июня 2024 г. 08:47
Минфин США: В использовании доходов от замороженных активов РФ нет противоречий
Минфин США: В использовании доходов от замороженных активов РФ нет противоречий
17 июня 2024 г. 08:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi