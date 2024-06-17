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Оппозиция Монголии потребовала у правящей политсилы ответить за смерть своего представителя

Оппозиция Монголии потребовала у правящей политсилы ответить за смерть своего представителя Крупнейшая оппозиционная Демократическая партия Монголии потребовала привлечь к ответственности руководителей правящей Монгольской Народной партии (МНП), агитатор которой подозревается в убийстве главы районного отделения демократов.
Другие страны
17 июня 2024 г. 11:55
Оппозиция Монголии потребовала у правящей политсилы ответить за смерть своего представителя

Крупнейшая оппозиционная Демократическая партия Монголии потребовала привлечь к ответственности руководителей правящей Монгольской Народной партии (МНП), агитатор которой подозревается в убийстве главы районного отделения демократов.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Мы не призываем к бунту. Но сообщаем, что если руководители Народной партии, чей агитатор арестован за гибель нашего однопартийца, не будут привлечены к ответственности, тысячи демократов соберутся у офиса МНП и потребуют ответа у ее лидера", - сообщил заместитель руководителя демпартии Ишжамцын Мунхжаргал.

Он добавил, что лично пойдет в офис Народной партии, чтобы пригласить ее руководителя, премьер-министра страны Лувсаннамсарайн Оюун-Эрдэне на теледебаты о коррупции и выборах в эфире Общественного телевидения. Ранее генсек МНП Дашзэгвийн Амарбаясгалан обратился с просьбой не политизировать инцидент до официального заключения полиции.

Ранее генеральный секретарь правящей Народной партии Монголии Дашзэгвийн Амарбаясгалан сообщил, что 16 июня умер от побоев глава демократов сума (райцентра) Сант аймака (региона) Увурхангай. Подозреваемый в этом агитатор министра обороны Гурсэдийн Сайханбаяра, кандидата от Народной партии, был задержан. Ее глава, премьер страны Лувсаннамсарайн Оюун-Эрдэнэ, ночью 16 июня прибыл в офис Демократической партии для закрытой встречи с ее руководством.

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