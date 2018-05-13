Пять человек погибли при обрушении моста в Пакистане

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере пять человек погибли при обрушении моста в долине Нилум в провинции Азад Кашмир на юге Пакистана.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Pakistan Today.

По данным полиции, во время инцидента на мосту через реку Нилум находилось 25 человек. Как минимум 20 из них упали в воду, и их унесло течением, когда мост обрушился в реку, не выдержав сильного напора воды. Пятеро из упавших в воду погибли.

Местные власти инициировали проведение спасательной операции, шесть человек были спасены, но проведение работ осложняют сильный ветер и низкая температура воды.