Пять человек погибли и более 30 пострадали в ДТП с автобусом в Эквадоре

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Авария с автобусом в Эквадоре унесла жизни пяти человек, пишет El Comercio. Сообщается, что ДТП произошло на юго-востоке столицы страны Кито, передает Report.

По данным издания, автобус на полном ходу врезался в несколько стоявших рядом автомобилей и перевернулся. Пятеро погибли на месте, ещё 38 человек были госпитализированы с различными травмами. Причины аварии выясняются. По предварительной версии, у автобуса отказали тормоза.