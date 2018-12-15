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    Пять человек погибли и более 30 пострадали в ДТП с автобусом в Эквадоре

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Авария с автобусом в Эквадоре унесла жизни пяти человек, пишет El Comercio. Сообщается, что ДТП произошло на юго-востоке столицы страны Кито, передает Report. 

    По данным издания, автобус на полном ходу врезался в несколько стоявших рядом автомобилей и перевернулся. Пятеро погибли на месте, ещё 38 человек были госпитализированы с различными травмами. Причины аварии выясняются. По предварительной версии, у автобуса отказали тормоза.

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