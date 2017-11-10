 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Путин встретится с Трампом на саммите АТЭС

    О готовности и важности встречи говорил ранее сам Трамп

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп встретятся на полях саммита АТЭС во Вьетнаме. 

    Как передает Report, эта встреча станет второй — после беседы на полях "двадцатки" в Гамбурге.

    Очередной, 25-й саммит форума Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) состоится в Дананге (Вьетнам) 10-11 ноября.

    Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал журналистам, что встреча Путина и Трампа состоится в пятницу, 10 ноября. О готовности и важности встречи говорил ранее сам Трамп.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi