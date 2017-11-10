Путин встретится с Трампом на саммите АТЭС

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп встретятся на полях саммита АТЭС во Вьетнаме.

Как передает Report, эта встреча станет второй — после беседы на полях "двадцатки" в Гамбурге.

Очередной, 25-й саммит форума Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) состоится в Дананге (Вьетнам) 10-11 ноября.

Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал журналистам, что встреча Путина и Трампа состоится в пятницу, 10 ноября. О готовности и важности встречи говорил ранее сам Трамп.