​Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение с Сирией о размещении авиагруппировки ВС России

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения с Сирией о размещении авиационной группы ВС России на сирийской территории.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующая информация размещена в думской электронной базе данных.

Соглашение было подписано министерствами обороны России и Сирии в Дамаске 26 августа 2015 года. В тексте документа подчеркивается, что "нахождение на территории САР российской авиационной группы отвечает целям поддержания мира и стабильности в регионе, носит оборонительный характер и не направлено против других государств". Документ предусматривает, что российская авиагруппа располагается на аэродроме Хмеймим вместе с инфраструктурой на безвозмездной основе.

Срок действия соглашения о размещении российской авиагруппы в Сирии не устанавливается, любая из подписавших его сторон может прекратить действие документа, проинформировав другую сторону в письменной форме.