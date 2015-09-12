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    Путин предоставил американскому боксеру Рою Джонсу-младшему российское гражданство

    Спортсмен 19 августа встречался с президентом РФ в Севастополе и выразил желание получить российское гражданство

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Президент РФ Владимир Путин предоставил гражданство России легендарному американскому боксеру Рою Джонсу-младшему. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля.

    Спортсмен 19 августа встречался с президентом РФ в Севастополе и выразил желание получить российское гражданство. Путин согласился помочь ему при условии, что боксер свяжет свое будущее с деятельностью в России. 20 августа в Ялте американец написал заявление на получение российского гражданства.

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