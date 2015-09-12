Путин предоставил американскому боксеру Рою Джонсу-младшему российское гражданство

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Президент РФ Владимир Путин предоставил гражданство России легендарному американскому боксеру Рою Джонсу-младшему.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля.

Спортсмен 19 августа встречался с президентом РФ в Севастополе и выразил желание получить российское гражданство. Путин согласился помочь ему при условии, что боксер свяжет свое будущее с деятельностью в России. 20 августа в Ялте американец написал заявление на получение российского гражданства.