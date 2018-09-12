Путин: Подозреваемые по делу Скрипалей известны властям России

© Михаил Метцель / ТАСС

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Подозреваемые по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери известны российским властям.

Как передает Report со ссылкой на RT, об этом президент России Владимир Путин заявил на на пленарном заседании Восточного экономического форума.

По его словам, это гражданские лица. Глава государства призвал их объявиться и пообщаться со СМИ.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально обвинила Россию в отравлении бывшего полковника ГРУ и его дочери. По ее словам, операция с большой долей вероятности была санкционирована Кремлем.