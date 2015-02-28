​Путин назвал убийство Немцова заказным и провокационным

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин заявил, что убийство политика Бориса Немцова "имеет все признаки заказного".

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

"Путин отметил, что это жестокое убийство имеет все признаки заказного и носит исключительно провокационный характер", — сообщил пресс-секретарь президента.

Ранее Путин поручил Следственному комитету, МВД и ФСБ заняться расследованием убийства политика Бориса Немцова.

В ночь на субботу, 28 февраля, Немцов был найден мертвым в центре Москвы.