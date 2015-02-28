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    ​Путин назвал убийство Немцова заказным и провокационным

    Он поручил заняться расследованием убийства политика

    Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин заявил, что убийство политика Бориса Немцова "имеет все признаки заказного".

    Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

    "Путин отметил, что это жестокое убийство имеет все признаки заказного и носит исключительно провокационный характер", — сообщил пресс-секретарь президента.

    Ранее Путин поручил Следственному комитету, МВД и ФСБ заняться расследованием убийства политика Бориса Немцова.

    В ночь на субботу, 28 февраля, Немцов был найден мертвым в центре Москвы.

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