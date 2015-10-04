Проправительственная партия победила на выборах в Киргизии

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ По итогам обработки 99,25% данных с избирательных участков, в парламент Киргизии проходят шесть партий, сообщает ЦИК республики, информирует Report со ссылкой на Интерфакс.

Лидирует Социал-демократическая партия Киргизии, набирающая 27,08%. Эту партию возглавлял Аламазбек Атамбаев до избрания президентом республики.

Кроме СДПК в парламент проходят оппозиционная "Республика - Ата-Журт (Отечество)" (20,53%), "Кыргызстан" (12,65%), "Онугуу (Развитие) - Прогресс" (9,14%), "Бир бол" (Будем вместе) (8,37%) и "Ата-Мекен" (Родина) (7,91%).

В ЦИК Киргизии сообщили "Интерфаксу", что, по предварительным данным, явка избирателей составила около 42%, но окончательные итоги участия граждан в голосовании станут известны примерно через час после закрытия участков.

В выборах принимают участие 14 партий, кандидаты которых борются за 120 депутатских мандатов.

На парламентских выборах в Киргизии нет порога явки, они считаются состоявшимися при любой активности избирателей. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 7% барьер и региональный порог, составляющий 0,7%.

Выборы в парламент Киргизии впервые проходили с применением биометрических технологий идентификации граждан и автоматических считывающих урн. Принять участие в голосовании смогли только граждане, прошедшие биометрическую регистрацию. Таких в списках избирателей 2 761 297 человек.

Власти Киргизии заявили, что, несмотря на новшества, связанные с автоматизацией процесса, выборы прошли в спокойной обстановке, серьезных нарушений зафиксировано не было.