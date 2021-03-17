Принц Гарри поговорил с отцом и братом после скандального интервью

Принц Гарри впервые после интервью американской телеведущей Опре Уинфри поговорил со своим отцом принцем Уэльским Чарльзом.
Гарри и его супруга Меган Маркл заявили телекомпании, что эта беседа, а также разговор Гарри с братом герцогом Кембриджским Уильямом не были продуктивными.
"Однако герцог и герцогиня Сассекские сказали, что рады началу диалога с королевской семьей", - уточняет CBS. "Они оба хотят двигаться вперед в этом деле, они оба хотят исцеления в этой семье", - отметила ведущая CBS Гейл Кинг. По сведениям телекомпании, с Меган Маркл представители королевской семьи пока не разговаривали.