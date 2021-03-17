О нас
Report Georgia
Аудио новости

Принц Гарри поговорил с отцом и братом после скандального интервью

Принц Гарри поговорил с отцом и братом после скандального интервью Принц Гарри впервые после интервью американской телеведущей Опре Уинфри поговорил со своим отцом принцем Уэльским Чарльзом.
Другие страны
17 марта 2021 г. 05:24
Принц Гарри поговорил с отцом и братом после скандального интервью

Принц Гарри впервые после интервью американской телеведущей Опре Уинфри поговорил со своим отцом принцем Уэльским Чарльзом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает во вторник телекомпания CBS.

Гарри и его супруга Меган Маркл заявили телекомпании, что эта беседа, а также разговор Гарри с братом герцогом Кембриджским Уильямом не были продуктивными.

"Однако герцог и герцогиня Сассекские сказали, что рады началу диалога с королевской семьей", - уточняет CBS. "Они оба хотят двигаться вперед в этом деле, они оба хотят исцеления в этой семье", - отметила ведущая CBS Гейл Кинг. По сведениям телекомпании, с Меган Маркл представители королевской семьи пока не разговаривали.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Şahzadə qalmaqallı müsahibəsindən sonra qardaşı və atası ilə danışıb

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Главный редактор газеты Республика скончался от коронавируса
Главный редактор газеты "Республика" скончался от коронавируса
16 марта 2021 г. 11:03
В связи с месторасположением Музея Победы в Кабмин направлены предложения
В связи с месторасположением Музея Победы в Кабмин направлены предложения
16 марта 2021 г. 10:20
Изменилась повестка заседания Милли Меджлиса
Изменилась повестка заседания Милли Меджлиса
13 марта 2021 г. 14:29
В Бакинский цирк назначен новый директор
В Бакинский цирк назначен новый директор
13 марта 2021 г. 13:29
Вместо Совета женщин в ПЕА создан новый отдел
Вместо Совета женщин в ПЕА создан новый отдел
11 марта 2021 г. 14:28
Начальник ЦСКА Азербайджана отстранен от должности
Начальник ЦСКА Азербайджана отстранен от должности
11 марта 2021 г. 13:28
Посол Израиля: Восстановление освобожденных территорий – это большой вызов, но и большие возможности
Посол Израиля: Восстановление освобожденных территорий – это большой вызов, но и большие возможности
11 марта 2021 г. 12:27
Названа дата начала обсуждений отчета правительства в Милли Меджлисе
Названа дата начала обсуждений отчета правительства в Милли Меджлисе
11 марта 2021 г. 12:00
Комиссия подводит итоги работы, ожидается распоряжение о помиловании
Комиссия подводит итоги работы, ожидается распоряжение о помиловании
11 марта 2021 г. 11:48
Совет женщин ПЕА упразднен
Совет женщин ПЕА упразднен
11 марта 2021 г. 11:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi