Принц Гарри поговорил с отцом и братом после скандального интервью

Принц Гарри впервые после интервью американской телеведущей Опре Уинфри поговорил со своим отцом принцем Уэльским Чарльзом.

Принц Гарри впервые после интервью американской телеведущей Опре Уинфри поговорил со своим отцом принцем Уэльским Чарльзом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает во вторник телекомпания CBS.

Гарри и его супруга Меган Маркл заявили телекомпании, что эта беседа, а также разговор Гарри с братом герцогом Кембриджским Уильямом не были продуктивными.

"Однако герцог и герцогиня Сассекские сказали, что рады началу диалога с королевской семьей", - уточняет CBS. "Они оба хотят двигаться вперед в этом деле, они оба хотят исцеления в этой семье", - отметила ведущая CBS Гейл Кинг. По сведениям телекомпании, с Меган Маркл представители королевской семьи пока не разговаривали.