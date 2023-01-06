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Принц Гарри нарушил по меньшей мере четыре пункта армейского кодекса чести

Принц Гарри нарушил по меньшей мере четыре пункта армейского кодекса чести Британский принц Гарри, признавшийся в своей книге в убийстве 25 афганских комбатантов, нарушил по меньшей мере четыре пункта армейского кодекса чести.
Другие страны
6 января 2023 г. 14:45
Принц Гарри нарушил по меньшей мере четыре пункта армейского кодекса чести

Британский принц Гарри, признавшийся в своей книге в убийстве 25 афганских комбатантов, нарушил по меньшей мере четыре пункта армейского кодекса чести.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил бывший глава отдела по борьбе с терроризмом Минобороны Великобритании, бывший военный советник генерал-майор Чип Чепмен.

"У нас есть кодекс поведения. Это ценности и стандарты военных, и он нарушил как минимум четыре из этих ценностей, которые включают уважение к другим, честность, лояльность и бескорыстная приверженность", заявил Чепмен.

Офицер добавил, что среди военных не принято считать людей, которых они убили. Кроме того, Чепмен подчеркнул, что Гарри служил на вертолете и "не воевал на земле", поэтому "никак не мог опознать кого-либо или похоронить их, поэтому называть конкретное число, откровенно говоря, немного смешно".

Ранее британский принц Гарри признался, что убил 25 человек во время военной службы в Афганистане. По словам Гарри, это "не наполняло его удовлетворением", но он также "и не испытывал стыд". Британский принц провел в армии десять лет. Он отслужил в Афганистане два срока.

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