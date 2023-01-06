Британский принц Гарри признался, что убил 25 человек во время военной службы в Афганистане.
Как передает Report, об этом передает телеканал Sky News, ссылаясь на отрывок из автобиографической книги герцога Сассекского Spare ("Запасной").
"Я всегда мог точно сказать, сколько вражеских комбатантов я убил... Итак, мое число - 25", - отметил принц Гарри.
По его словам, это "не наполняло его удовлетворением", но он также "и не испытывал стыд".
Британский принц провел в армии 10 лет. Он отслужил в Афганистане два срока.