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Принц Гарри в своих мемуарах заявил о нападении старшего брата Уильяма

Принц Гарри в своих мемуарах заявил о нападении старшего брата Уильяма Британский принц Гарри рассказал в своей автобиографической книге "Запасной", что его старший брат принц Уильям напал на него. Это произошло во время ссоры из-за жены Гарри Меган Маркл.
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5 января 2023 г. 10:35
Принц Гарри в своих мемуарах заявил о нападении старшего брата Уильяма

Британский принц Гарри рассказал в своей автобиографической книге "Запасной", что его старший брат принц Уильям напал на него. Это произошло во время ссоры из-за жены Гарри Меган Маркл.

Как передает Report, об этом пишет The Guardian со ссылкой на мемуары принца.

По его словам, в 2019 году Уильям пришел к нему, чтобы обсудить их натянутые отношения и скандалы с королевской семьей в прессе. Он назвал Маркл "грубой и резкой", после чего между братьями возникла перепалка. В ответ Гарри обвинил Уильяма в отсутствии поддержки, после чего тот, как пишет принц, напал на него.

Как утверждает Гарри, старший брат схватил его а воротник, а потом повалил на пол, разбив собачью миску.

"Я пролежал там какое-то время, ошеломленный, затем встал и сказал ему, чтобы он убирался", - пишет Гарри.

Ранее сообщалось, что издатель мемуаров принца Гарри "Запасной" Penguin Random House не жалеет средств, чтобы предотвратить утечки книги в сеть в преддверии глобального релиза на следующей неделе.

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