Принц Гарри и Меган Маркл ждут ребенка

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Внук королевы Великобритании принц Гарри и его супруга Меган Маркл ожидают появления первенца весной 2019 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник на своей странице в Twitter Кенсингтонский дворец.

"Их королевские высочества герцог и герцогиня Сассекские очень рады объявить, что герцогиня Сассекская ожидает появления ребенка весной 2019 года", - говорится в сообщении.

Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex are very pleased to announce that The Duchess of Sussex is expecting a baby in the Spring of 2019. pic.twitter.com/Ut9C0RagLk